Canan Karatay önerdi: Türk kahvesine o yağdan 1 kaşık ekleyin, vücudunuzda yağdan eser bırakmayın… Prof Dr. Canan Karatay vücudundaki fazla yağlardan şikayetçi olanlar için yeni bir öneride bulundu. Karatay’ın önerisiyle kahvenize ekleyeceğiniz o yağ ile ödem ve yağlara kısa yoldan veda edeceksiniz. İşte, kahvenize ekleyeceğiniz o yağ…

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Kalp Sağlığı ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay verdiği öneriler ile sıkça takip edilmeye devam ediyor. Özellikle kadınların şikayetçi olduğu ödem ve fazla yağlar can sıkıcı konular arasında belki de en başta yer alıyor.

Karatay bu seferki önerisinde ise vücudumuzun emir komuta zincirinde en üstte olan beynimizin yağlar ile çalıştığını belirterek mucize bir tarif verdi.

Severek tüketilen ve kültürümüzün önemli lezzetlerinden olan Türk kahvesi hem sağlık açısından birçok fayda sağlıyor hem de kilo vermede güçlü bir silah olarak kullanılabiliyor.

Kahvenizin içine 1 kaşık ekleyin…

Canan Karatay’ın tavsiyesine göre her gün düzenli olarak tükettiğiniz Türk kahvenizin içerisine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyerek günde 2 kez tükettiğinizde hem ödemlerinizden hem de fazla yağlarınızdan kurtulacaksınız.

Hindistan cevizi yağı göbek eritmede yaygın olarak kullanılan yağların başında geliyor. Ayrıca Türk kahvesiyle birleştiğinde ise tok tutma özelliğiyle uzun süre aç kalmanız sağlıyor ve bununla birlikte de yağ yakmanızı kolaylaştırıyor.

Özellikle kahveyi şekersiz içemeyenlerin zorlanmadan uygulayacağı bu yöntemle daha hızlı kilo vermeniz mümkün.

Bu mucize tarif ile 200 kaloriye kadar yağ yakımı gerçekleştirebilecek ve ayrıca ödem atmada da oldukça etkili bir yöntem elde etmiş olacaksınız.

Tek yapmanız gereken ise normal ölçülerde pişirdiğiniz Türk kahvenize pişirme sırasında 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı eklemek. Bu şekilde pişirerek günde 2 fincan olacak şekilde tükettiğinizde farkı hemen göreceksiniz.