Canan Karatay öneriyor: Her gün yüzünüze sürün, cildiniz mermer gibi olacak Önde gelen sağlık uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sefer, muhteşem bir cilde sahip olmanın sırlarını açıkladı.

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Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önerileriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Son açıklamasında, cilt güzelliği konusunda dikkat çekici bir tavsiyede bulundu: mermer gibi pürüzsüz, ışıl ışıl ve lekesiz bir cildin sırrının bir sabunda yattığını belirtti.

Karatay'a göre, mucizevi etkilere sahip olan bu sabun, cildin doğal güzelliğini korumada ve sağlamada büyük faydalar sunuyor.

Hem cilt sağlığı hem de estetik açıdan önemli olan bu sabunun mucizevi özelliklerini vurgulayan Karatay, neredeyse her evde bulunabilecek bir ürün olduğunu belirtti.

Düzenli kullanımda etkisini siz de göreceksiniz.

Düzenli kullanınca cildi mermer gibi yapıyor

Sağlıklı yaşam ve doğal beslenme konusunda uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında zeytinyağlı sabunun cilt için taşıdığı önemli faydaları vurguladı. Pürüzsüz, ışıl ışıl ve lekesiz bir cilt için zeytinyağlı sabunun eşsiz etkilerinden bahsetti.

Karatay'a göre, zeytinyağlı sabun doğal yapısıyla cildi derinlemesine temizlerken, cildin doğal yağ dengesini koruyarak nemlendirme özelliği taşıyor. Bu sayede cilt, dolgun ve parlak bir görünüm kazanıyor.

Aynı zamanda, sabunun cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirme özelliği, cilt kuruluğunu engelliyor.

Zeytinyağlı sabunun doğal antiseptik özellikleri, sivilce ve akne gibi cilt sorunlarıyla mücadelede etkili olurken, cilt tonu eşitsizliklerini gidermeye yardımcı oluyor.

Antioksidanlar bakımından zengin olması ise yaşlanma belirtilerini en aza indirgeme özelliği taşıyor.