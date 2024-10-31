Canan Karatay sırrı verdi: Balığın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır?

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Balık sezonunun başlamasıyla birlikte, uzun zamandır balık özlemi çekenler balıkçılara akın etmeye başladı.

Ancak birçok kişi, taze ve bayat balık arasındaki farkı bilmediği için doğru seçim yapmakta zorlanıyor. Bu noktada uzman görüşleri devreye giriyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, taze balık ile bayat balık arasındaki farkları açıklayarak, balık alırken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Prof. Dr. Karatay, taze balığı belirlemenin en basit yöntemlerinden birini paylaştı: Balığı bir kova suya koyun. Eğer dibe çöküyorsa, bu balığın taze olduğuna dair güçlü bir işaret olabilir.

Karatay, balık alırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktaları ise şöyle sıraladı:

· Taze balığın gözleri cam gibi parlak ve dışa doğru bombeli olmalıdır. Matlaşmış veya içe çökmüş gözler, balığın bayat olduğunu gösterir.

· Taze balığın solungaçları genellikle kırmızı veya pembe renktedir. Solgun ve sümüksü bir yapıya sahip solungaçlar bayatlama belirtisi olabilir.

· Balığın yaydığı koku tazeliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Taze balık, deniz ya da temiz su kokusu yayarken, keskin veya ekşi kokular bayat balığın işareti olabilir.

· Taze balıkların pulları sıkı ve derisi canlıdır. Eğer pullar dökülüyorsa ve derisi solmuşsa, bu balığın bayat olduğunu gösterir.

· Taze balığın karın bölgesi sıkı ve dolgun olmalıdır. Yırtılmış veya gevşemiş bir karın, balığın tazeliği konusunda endişe yaratan bir işarettir.