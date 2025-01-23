Canınızı Kurtarın: Otel Odalarında Bilmeniz Gereken Acil Durum Detayları

Yağmur Dinç

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını, 79 vatandaşımızı hayattan kopardı.

İhmallerin yer aldığı yangın bir faciaya dönüşerek yürekleri de yaktı.

Can pazarına dönen yerde vatandaşlar kendi imkanları ile canlarını kurtarmaya çalıştı.

Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilirken, kafalarda da soru işaretleri oluştu.

Otelde konaklayacak olanlar, her ihtimale karşı güvenlik önlemlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda, bir otel odasında dikkat edilmesi gerekenler araştırılıyor.

Eğer bir otelde kalacaksanız, odanızda ilk bunlara göz atın...

İşte hayat kurtaran detaylar...

Otel odasında kalırken karşılaşabileceğiniz acil durumlar ve afetler için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Eğer otel, şiddetli hava koşullarına (fırtına, kar fırtınası, şiddetli yağmur) karşı riskli bir bölgede yer alıyorsa, hava durumu uyarılarına dikkat edin.

YANGIN

Otele girişte yangın çıkışlarını ve acil çıkış yollarını kontrol edin. Yangın merdivenleri, koridorlar ve acil çıkışlar hakkında bilgi edinin.

Oda içinde yangın alarmı sesine dikkat edin. Eğer alarm çalarsa, hemen yangın çıkışına yönelin.

Eğer duman varsa, yere yakın hareket edin. Kapıyı açmadan önce ısısını kontrol edin. Eğer kapı sıcaksa, dışarıya çıkmamaya çalışın ve pencereyi açarak yardım isteyin.

DEPREM

Oda içinde olduğunuzda, sağlam bir masa veya yatak gibi bir yapının altına girmeye çalışın. Başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde diz çökün ve ellerinizle kafanızı koruyun.

Eşyaların devrilmesini engellemek için odadaki ağır ve sabit olmayan nesneleri gözden geçirin. Mümkünse onları yerleştirin.

Otelin deprem için hazırladığı bir acil durum planı varsa, bunu öğrenin. Hangi yönlere gitmeniz gerektiğini ve nerede toplanacağınızı bilmek önemli.

SEL

Odanın bodrum katında veya alçak bir bölgede olup olmadığını öğrenin. Eğer odanız alçak bir seviyede ise, sel riski daha fazla olabilir. Bu durumda, yüksek katlarda kalmak daha güvenli olabilir.

Odaya su girmesi durumunda, daha yüksek bir kat ya da bina dışına yönelmek gerekecektir. Yangın merdivenlerini veya acil çıkışları kullanarak güvenli alanlara geçiş yapın.

ELEKTRİK

Oda ve otel genelinde acil durum aydınlatmalarının olup olmadığını kontrol edin. Elektrik kesintisi durumunda bu ışıklar yol gösterebilir.

Elektrik kesintisi sırasında, özellikle telefonunuzun şarjının bittiğinden emin olun ve gerektiğinde bir acil durum lambası veya şarj cihazı bulundurun.