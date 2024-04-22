Canlı altın kuru: 22 Nisan 2024 güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki altın bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

Altını olanlar yada altın almak isteyenler arama motorlarında güncel altın fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 22 Nisan 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu?

Bugünkü altın fiyarlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram altın

Alış: 2.477,88 TL

Satış: 2.478,32 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.173,19 TL

Satış: 4.269,77 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 17.301,00 TL

Satış: 17.562,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.320,29 TL

Satış: 8.539,54 TL

Altın ons

Alış: 2.364,74 Dolar

Satış: 2.365,16 Dolar