Abone ol: Google News

CANLI YAYIN! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı TRT 1 canlı izle...

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak olan Türkiye-Polonya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 14:17
CANLI YAYIN! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı TRT 1 canlı izle...

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol takımımızın rakibi Polonya oldu.

Voleybolseverler Türkiye ile Polonya arasında oynanan mücadeleyi internet üzerinden takip etmek istiyor.

Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye - Polonya voleybol maçını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - POLONYA CANLI İZLE

Bilgi Haberleri