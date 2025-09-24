CANLI YAYIN! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı TRT 1 canlı izle...

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Voleybol takımımızın rakibi Polonya oldu.

Voleybolseverler Türkiye ile Polonya arasında oynanan mücadeleyi internet üzerinden takip etmek istiyor.

Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye - Polonya voleybol maçını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - POLONYA CANLI İZLE