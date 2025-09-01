CANLI YAYIN! Türkiye - Slovenya voleybol maçı TRT 1 canlı izle...

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya karşı karşıya geliyor.

E grubunda mücadele eden Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup etti.

Son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları D grubunu 2. tamamlayan Slovenya ile eşleşti.

Voleybolseverler Türkiye ile Slovenya arasında oynanan mücadeleyi internet üzerinden takip etmek istiyor.

Son 16 turunda oynanan Türkiye - Slovenya voleybol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başladı.

Türkiye - Slovenya voleybol maçını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - SLOVENYA CANLI İZLE