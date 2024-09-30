Canlı yayında saldırıya uğradı: Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk neden saldırıya uğradı? Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan canlı yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, saldırıya uğradı. Saldırı anlarının yayına yansımasının ardından Fulya Öztürk hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki Fulya Öztürk kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, detaylar...

Haber Merkezi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından tüm dikkatler Beyrut’a çevrilmişken o noktada dünyanın dört bir yanından sıcak yayın yapan gazeteciler arasında olan Fulya Öztürk yayın sırasında zor anlar yaşadı.

Beyrut sokaklarında yayın yaptığı esnada kameraman ile birlikte saldırıya uğrayan Öztürk, izleyenleri korkuttu.

Canlı yayında saldırıya uğramasının ardından Öztürk’ün sağlık durumu ve neden saldırıya uğradığı merak edildi. Peki Fulya Öztürk kimdir, neden saldırıya uğradı?

FULYA ÖZTÜRK NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Hizbullah Nasrallah’ın ölümünün ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dünyanın dört bir yanından yayınlar yapılıyorken Türk gazeteci Fulya Öztürk’ün canlı yayın sırasında saldırıya uğradığı anlar dikkat çekti.

Öztürk’ün Beyrut sokaklarından yayın yaptığı sırada görüntü alınmasını istemeyen bir kişi kameranın görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Canlı yayında zor anlar yaşayan Öztürk olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu izleyicilerle paylaştı.

Fulya Öztürk Kimdir?

Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989’fa Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Beş çocuklu bir ailenin kızı olan Fulya Öztürk, lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji’nde tamamlayarak 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversiteye başladığı yıl Doğan TV’nin Staj On Air programına katılan Fulya Öztürk, Star TV iç yapımlarda stajyer olarak televizyonculuğa başladı.