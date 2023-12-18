Çapaklı uyananlar dikkat! Bakın asıl sebebi neymiş... Her sabah çapaklı gözlerle uyanıyorsanız, altında yatan başka sebepler olabilir. Peki, gözümüz neden çapaklanır? İşte merak edilen bilgiler...

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Çapaklı gözlerle uyanmak, hoş olmayabilir. Ancak her güne gözlerinizde adeta bir tabaka ile başlıyorsanız, ciddiye alma vaktidir.

Gözlerimiz sürekli olarak gözyaşı üretir. Gözyaşı, gözleri nemli tutar, yabancı maddeleri temizler ve enfeksiyonları önler. Ancak bazen gözyaşı üretimi veya dağılımıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Peki, gözümüzde neden çapak olur? Aşırı çapaklanma sebebi nedir? Çapak tehlikeli midir? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Çapak nedir

Göz çapağı, genellikle göz kapağının kenarında veya kirpik diplerinde oluşan kurumuş gözyaşı, ölü hücreler ve diğer göz salgılarından meydana gelen küçük, sert parçalardır.

Çapağı oluşturan yapı "rheum" (akıntı) adı verilen bir çeşit ince mukus tabakasıdır.

Uyku sırasında göz kapakları kapalı olduğu için, bu salgılar kirpikler arasında birikerek sabahları göz çapağı oluşturabilir. Göz çapağı, gözleri temizleyen bir mekanizmanın bir parçasıdır.

Göz çapaklanmasının sebebi

Göz çapaklarına neden olan şeyler arasında enfeksiyonlar, alerjiler, göz kuruluğu veya diğer göz problemleri olabilir.

Özellikle konjunktivit (göz iltihabı) gibi enfeksiyonlar, çapaklanma ile birlikte seyredebilir.

Toz, polen, kir ve diğer yabancı maddeler gözlere temas ettiğinde, gözler bu maddeleri temizlemek için doğal olarak çapaklanabilir.

Soğuk hava veya rüzgar, gözleri kurutabilir ve çapaklanmaya neden olabilir.