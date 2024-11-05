Çarşaflar kaç derecede yıkanır? Uzmanı açıkladı: 60 ya da 90 değil…

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Yatak çarşaflarını temiz tutmak, hijyen açısından büyük önem taşır.

Günlük kullanım sırasında ter, vücut yağları ve ölü deri hücreleri çarşaflarda birikir ve bu durum, zamanla sağlığımızı etkileyebilecek bakteri ve toz akarlarının çoğalmasına yol açabilir.

Ancak çoğu insan, çarşafları nasıl yıkaması gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi değil.

Çarşafları yüksek sıcaklıkta yıkamak bakterileri öldürse de kumaşın yapısına zarar verebilir, çarşafların küçülmesine neden olabilir ve enerji tüketimini artırabilir. Peki çarşafları kaç derecede yıkamalısınız?

UZMANI AÇIKLADI

Daily Express’te yer alan habere göre; Kaliteli yatak ürünleri perakendecisi Soak and Sleep'in uzmanı Lianne Shoolbread, çarşafları yıkamanın sırrını verdi.

Shoolbread, yatak takımlarındaki bakterileri yok etmenin sırrının çarşafları, yastık kılıflarını ve yorgan kılıflarını hafif ılık bir sıcaklıkta yıkamak olduğunu açıklıyor.

"Yatak takımlarınızı yıkamak için en iyi sıcaklığın ne olduğu konusunda çok fazla tartışma var, ancak genel bir kural olarak, her zaman bakım etiketlerine uymanızı ve talimatları izlemenizi öneririz.

Çoğu kumaş 40 (santigrat) derecelik ılık bir sıcaklıkta yıkanabilir, bu kirin ve vücudun doğal yağlarının temizlenmesine yardımcı olur ve mikropları yok eder.” dedi.