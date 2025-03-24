Çay paketlerinden bakın ne çıktı: Bakanlık tek tek ifşa etti

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine yeni bir çay markasını daha ekledi.
Yapılan denetimler sonucunda, bazı çay ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, bu ürünler tüketici sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor.
ÇAY DEĞİL, KİMYASAL KARIŞIM
Bakanlık tarafından yapılan analizlerde, söz konusu çayların içeriğinde doğal çay yaprakları yerine gıda boyaları kullanıldığı ortaya çıktı.
Uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor.