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Çay paketlerinden bakın ne çıktı: Bakanlık tek tek ifşa etti

Çay paketlerinden bakın ne çıktı: Bakanlık tek tek ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine bir çay markasını daha ekledi. Çay diye bakın ne içirmişler.