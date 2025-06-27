Çay suyuna bir tutam eklemek yetiyor, gün boyu taze tutuyor

Günün her saatinde sevilerek tüketilen içecekler arasında yer alan çay demlenmesinin ardından belli bir süre sonra tazeliğini kaybeder.

Sabah kahvaltılarının, sohbetlerin ve hatta misafir ağırlarken yapılan olmazsa olmazlar arasında yer alan çayın kısa sürede tazeliğini kaybetmesi pek çok kişi için oldukça can sıkıcıdır.

Sıcak kalması için sürekli ocakta kaynar durumda kalan çay belli bir süre sonra bayatlar. Her ne kadar henüz içilebilecek çay olsa da bayatladığı için yenisi demlenir.

Ancak tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem çayınızın daha uzun süre taze kalmasının sağlayarak kısa sürede bayatlama derdine son verecek.

SUYA 1 KAŞIK EKLEMEK YETİYOR

Uzun süre ocakta kalan çay, yüksek ısı ve sürekli kaynama nedeniyle oksitlenir ve bu nedenle hem rengi koyulaşır hem de tadı acılaşır.

Özellikle yoğun çay içenler için bu durum sıkça karşılaşılan oldukça can sıkıcıdır. Ancak bu sorunun önüne geçmek için demlikteki suyun içerisine bir tutam kaya tuzu eklemek yeterli olacak.

Kaya tuzu, içeriğindeki zengin doğal minerallerle suyun kimyasal yapısını dengeler ve suyun pH seviyesini hafifçe değiştirerek çayın oksidasyon sürecini yavaşlatır.

Oksidasyon sürecinin yavaşlaması demek, çayın hem daha az acılaşması hem de ilk demdeki canlı rengini uzun süre korur. Böylece çay, saatler geçse bile içilebilir ve tazecik kaldığından kısa aralıklarla çay demleme derdinizde ortadan kalkar.

Kaya tuzu eklerken dikkat edilmesi gereken nokta ölçü olmalıdır. 1 litre suya çeyrek çay kaşığı kadar kaya tuzu yeterli olacaktır. Fazlası, çayın tadını etkilediğinden ölçüye dikkat edilmesi gerekir.