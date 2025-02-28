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Çaya şeker değil tereyağı koyun, etkisini görün…

Çaya şeker değil tereyağı koyun, etkisini görün… Şekerin zararları konusunda sık sık uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez çay tiryakilerini şaşırtan bir öneride bulundu. Karatay, çaya şeker yerine tereyağı eklenmesini tavsiye etti. Bakın ne işe yarıyor.