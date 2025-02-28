Çaya şeker değil tereyağı koyun, etkisini görün…

Sağlıklı beslenme konusundaki çarpıcı açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında tereyağının önemine vurgu yaptı.
Karatay, çayına şeker ekleyenleri uyararak, bunun yerine doğal tereyağı kullanmalarını önerdi.
Tereyağlı çayın yeni bir alışkanlık olmadığını belirten Karatay, Moğollar ve Kırgızların uzun yıllardır çaylarına tereyağı eklediğini hatırlattı.
İşte çaya tereyağı eklemenin faydaları:
ÇAYA TEREYAĞI KOYMANIN FAYDALARI
Ciltte oluşan çatlakları giderir ve cilde parlaklık kazandırır.
Vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.
Kas gelişimini destekler ve vücudun ihtiyaç duyduğu temel besinleri sunar.
Damar tıkanıklığını önleyerek kalp ve dolaşım sistemi sağlığını destekler.
Ani şeker düşüşlerini önleyerek gün boyunca enerjinizi yüksek tutar.
Tereyağı, kan şekerini yavaşça yükselttiği için açlık hissini geciktirir.
Kabızlık sorununa karşı etkili bir çözüm sunar.