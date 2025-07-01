Çayda pestisit alarmı: Raflardan teker teker kalkıyor

Hollanda’da faaliyet gösteren Asya market zincirinde satışı yapılan siyah çay markasında yasal sınırların üzerinde pestisit tespit edildi.

Amazing Oriental adlı marketlerde satışı yapılan Beleaf markasına ait litchi aromalı siyah çaylar yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen pestisit kalıntıları nedeniyle raflardan çekiliyor.

Söz konusu çaylar hakkında geniş çaplı bir geri çağırma başlatıldığı ve satın alan tüketicilerin ilgili ürünleri tüketmemeleri gerektiği belirtildi.

İADE EDİLEMSİ İSTENDİ!

Söz konusu ürünü satın alanların tüketmemeleri ve ürünü en yakın Amazing Oriental mağazasına iade etmeniz tavsiye edildi. İade için fiş ibrazı gerekmiyor, ürünün teslim edilmesi yeterli olduğu belirtildi.

Yapılan laboratuvar testlerinde, insan sağlığına zararlı olabilecek miktarda pestisit kalıntısı bulunan çayların Beleaf markasına ait Litchi Aromalı Siyah Çay (Beleaf Black Tea with Lychee), 37,5 gramlık paketler halinde satışa sunulduğu vurgulandı.

Son tüketim tarihi 28 Eylül 2027 olarak belirtilen çayların 94604 kod numarasıyla raflarda yer aldığı belirtildi.