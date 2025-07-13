Çaydanlık nasıl parlatılır? İşte en pratik yöntemler

Zamanla kullanılan çaydanlıklar, özellikle dış yüzeylerinde kararma, matlaşma ya da lekelenme gibi sorunlarla karşılaşabilir.

Parlaklığını yitiren çaydanlıklar hem hijyen açısından hem de görüntü olarak can sıkıcı olabilir.

Ancak endişelenmeyin evde uygulayabileceğiniz basit ve doğal yöntemlerle çaydanlığınızı ilk günkü gibi parlatabilirsiniz.

İşte, en etkili ve pratik çaydanlık parlatma yöntemleri...

1. Karbonat ve Sirke Karışımı

Çaydanlığınızı parlatmak için en çok tercih edilen doğal yöntemlerden biri karbonat ve sirke karışımıdır.

- Bir kaba 2 yemek kaşığı karbonat ve yarım çay bardağı sirke koyun.

- Karışımı çaydanlığın dış yüzeyine sürün ve 10-15 dakika bekletin.

- Ardından bir süngerle ovarak durulayın. Parlak sonucu hemen fark edeceksiniz.

2. Limon Tuzu ile Derin Temizlik

Limon tuzu, güçlü etkisi sayesinde inatçı lekelerde bile etkilidir.

- Sıcak suyun içine bir yemek kaşığı limon tuzu ekleyin.

- Bu karışımı çaydanlık içine döküp birkaç dakika kaynatın.

- Dış yüzeyi ise bu karışımla silerek temizleyebilirsiniz.

3. Diş Macunu ile Parlaklık

Paslanmaz çelik yüzeylerde diş macunu da etkili bir parlatıcıdır.

- Bir miktar diş macununu çaydanlık yüzeyine sürün.

- Yumuşak bir bez ya da sünger yardımıyla ovalayın.

- Ilık su ile durulayıp kurulayın.

4. Bulaşık Teli ve Limon

Doğal asidik yapısıyla limon, çaydanlık lekelerine birebirdir.

- Ortadan ikiye kesilmiş limonun üzerine bir miktar tuz serpin.

- Bu limonla çaydanlığın dış yüzeyini ovalayın.

- Daha sonra durulayıp kurulamanız yeterli.

5. Sirke Buharı ile Parlatma

Özellikle dibi kararan çaydanlıklar için buhar yöntemi işe yarar.

- Bir tencereye yarım su bardağı sirke ve su koyarak kaynatın.

- Çaydanlığı bu buhara tutun. Ardından bir bezle silin.