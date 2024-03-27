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Çayın içine 2-3 tane atın, o sorunlardan kurtulun...

Çayın içine 2-3 tane atın, o sorunlardan kurtulun... Karanfil, çayınıza ekleyerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Ağız kokusundan eklem ağrılarına kadar geniş bir yelpazede faydalar sağlayan bu baharatı tüketmek, uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.