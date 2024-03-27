Çayın içine 2-3 tane atın, o sorunlardan kurtulun...

ensonhaber.com
Dünya mutfağında sıkça kullanılan karanfil baharatının, çayın içerisine atılarak tüketildiğinde sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır.
Genellikle ağız kokusunu geçirmek için tüketilen karanfil kökünü çayınızın içine atarsanız faydaları adeta katlanıyor.
Çayınıza karanfil ekleyerek sadece lezzetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da avantaj elde edersiniz.
Uzman isimler çayın içerisine birkaç tane karanfil atmanın faydalarına dikkat çekiyor.
İşte karanfilli çayın bilinmeyen faydaları...
- Eklem ağrılarına iyi gelir.
- Solunum yolunu rahatlatır.
- Cildi besleyerek yenilenmesini sağlar.
- Yemek sonrası oluşan şişkinliği alır.
- Bağırsak parazitlerini ortadan kaldırır.