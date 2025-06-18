Çayın tadı kaçmasın! Çaydanlıktaki kireci anında söken 6 doğal yöntem

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Sık kullanılan çaydanlıkların dibinde zamanla biriken kireç hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de çayın tadını bozabilir. Bu nedenle çaydanlık kirecini düzenli olarak temizlemek oldukça önemlidir.

Peki, çaydanlıkta oluşan bu inatçı kireç nasıl temizlenir? Kimyasal ürünler kullanmadan, evde bulunan malzemelerle etkili sonuçlar almak mümkün.

İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz 6 doğal ve etkili yöntemle çaydanlık kirecinden kurtulmanın yolları...

1. Limon Tuzu ile Temizlik

Bir tatlı kaşığı limon tuzunu çaydanlığa koyun, üzerine su ekleyin ve kaynatın. Kısa sürede kireçlerin çözüldüğünü göreceksiniz.

2. Sirke Kaynatma Yöntemi

Çaydanlığın yarısını sirke ile doldurun, kalan kısmını su ile tamamlayın. Kaynattıktan sonra bir süre bekletin, durulayın.

3. Karbonat ve Sirke Karışımı

Bir çay bardağı sirkeye bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Köpürmeye başladıktan sonra karışımı çaydanlığa dökün, 15-20 dakika bekletin.

4. Patates Kabuğu ile Temizleme

Patates kabuklarını su ile birlikte kaynatın, kireç çözülmeye başlayacaktır.

5. Elma Sirkesi ve Limon Karışımı

Elma sirkesi ile birkaç dilim limonu birlikte çaydanlıkta kaynatarak hem kireçten hem de kötü kokudan kurtulabilirsiniz.

6. Kola ile Kireç Çözme

Yarım şişe kolayı çaydanlığa dökün ve kaynatın. Asidik yapısı sayesinde kireçleri söküp atar.