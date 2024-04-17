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Çayın tozu nasıl alınır? İşte ödüllü yöntem

Çayın tozu nasıl alınır? İşte ödüllü yöntem Çay üretmede ve tüketmede dünyada ilk sıralarda olan ülkemizde, demleme teknikleri değişiklik gösterebiliyor. Çayın tozunu alma diye bilinen yöntem ise ödüle layık görüldü. Peki, çayın tozu nasıl alınır? Bu şekilde demleyen vazgeçemiyor...