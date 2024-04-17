Çayın tozu nasıl alınır? İşte ödüllü yöntem

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Türklerin vazgeçilmez içeceği çay, üretimde ve tüketimde ülkemizde bir numaradır.
Çayı her öğün içebilen vatandaşlarımız, tavşan kanı gibi demlenmiş olmasını ister.
Çay demleme teknikleri, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.
Ancak bir yöntem var ki, ödüllere layık görülmüş.
Tozunu eleyin
Çayın aromasını daha iyi almanızı sağlayan olan bu yöntem, tozunun alınması ile sağlanıyor.
Çayı direkt demliğe koymadan önce ince bir un eleğinde sallayarak tozunu alın.
Tozdan arınan çay daha iyi demlenecek ve bulanmayacaktır.
Tozu alınmış çay aynı zamanda ağızda da tortu bırakmıyor.