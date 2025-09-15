Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor ve Geneçlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor.

İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor bu sezon oynadığı 3 maçta 1 puan toplayabildi. Karadeniz ekibi taraftarı önünde bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört maçı da kaybeden Gençlerbirliği kötü gidişata dur demek istiyor.

Futbolseverler Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 15 Eylül 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.