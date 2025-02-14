Cebinde 1 TL’si olan hemen kontrol ediyor! O paraların değeri dudak uçuklatıyor

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Türkiye'de madeni para üretim maliyetlerinin hızla artmasıyla birlikte, eski ve hatalı basım paralar koleksiyonerlerin odağı haline geliyor.

Üretim sırasında yapılan ve neredeyse çoğu kişinin fark etmediği bu detaylar paraların değerini katlamaya yetiyor.

Koleksiyonerlerin radarında olan hatalı basım paralar arasında yer alan 2014 yılında hatalı basılan 1 lira, astronomik fiyatlarla dikkat çekiyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR!

2014 yılında basılan ve üzerinde bazı hatalar bulunan 1 lira, koleksiyoncuların radarına girmiş durumda.

Paranın arka ve ön yüzündeki basım hataları, bu parayı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Nadirliği ve koleksiyon değeri nedeniyle fiyatı hızla yükselen 1 lira şu anda 456 TL'ye kadar çıkan fiyatıyla dikkat çekiyor.

2014 yılında basılmış olan bu paraların, normal paralar kadar üretilmediği için daha nadir bulması değerlerini her geçen gün artmasını sağlıyor.

Koleksiyoncular, bu tür hatalı paraları büyük bir ilgiyle takip ediyor ve yüksek fiyatlar ödeyerek satın alındığı için, bu paraları çoğu kişi yatırım aracı olarak görüyor ve değerlerinin gelecekte daha da artacağını düşünüyor.