Çekirdeğini yüzünüze sürün, cam gibi görünün... "Glass skin" yani "cam gibi cilt" akımı, başta Kore olmak üzere dünyadaki bütün kadınların ilgisini çekiyor. Cildi cam gibi parlasın isteyenler ise bu meyvenin çekirdeğini kullanıyor.

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Son zamanların yükselen cilt bakımı trendlerinden Glass Skin tüm kadınların radarına girdi.

Uzakdoğu’dan çıkan ve tüm dünyayı saran bu cilt bakımı trendi, kısaca cam gibi görünen bir cildi hedefliyor. Bu cilt bakım rutininde kullanılan ürünlerle de en sonunda cam gibi parlak, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt görünüm sağlanıyor.

Sağlıklı bir cilt isteyenlerin, öncelikle kolajen yapısını arttırması gerekiyor.

Kolajen denildiğinde ise o meyvenin çekirdekleri akla geliyor.

İşte cam gibi bir cilt için yüzünüze sürmeniz gereken o meyve çekirdekleri...

Cilde birebir

Ayva çekirdekleri, cilde derinlemesine nüfuz eden doğal yağlar içerir. Bu yağlar cildi nemlendirir, yumuşatır ve kuruluğu önler.

Suda bekletildiğinde jel kıvamında gelen ayva çekirdekleri, cilt tonunu dengelemeye yardımcı olabilir ve ciltteki lekelerin görünümünü azaltabilir. Bu, cildin daha düzgün ve homojen bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.