Çekirdeklerini öğütün, kemik erimesini durdurun...

Yağmur Dinç

Hurma, sadece Ramazan'da değil sağlık açısından her an tüketilebilir bir meyvedir.

Özellikle kurusu tercih edilen hurma, kendisi kadar çekirdeği olarak da fayda sağlar.

Hurma çekirdekleri, uzmanların dikkat çektiği bir konudur. Çekirdeklerin öğütülerek tüketilmesi, düzenli kullanıldığında ciddi sağlık problemlerini ortadan kaldırabilir.

Özellikle kemikler için...

KEMİK DOSTU

Kemiklerin ana maddesi olan kalsiyum, hurma çekirdeklerinde bol miktarda bulunur.

Toz halinde tüketilen hurma çekirdeği, kemiklerin onarılmasına yardımcı olur.

Kemik ağrılarını da azaltmakla birlikte güçlenmesini de destekler.