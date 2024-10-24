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Celje - Başakşehir maçı ne zaman? Celje - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Celje - Başakşehir maçı ne zaman? Celje - Başakşehir maçı hangi kanalda? Celje ile Başakşehir arasında oynanacak olan Konferans Ligi maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Celje - Başakşehir maçının detayları...