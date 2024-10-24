Celje - Başakşehir maçı ne zaman? Celje - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında deplasmanda Celje ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 2-1 kaybetmişti.
UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Celje'ye konuk olacak olan RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 58. karşılaşmasına çıkacak.
Başakşehir, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.
Futbolseverler Celje ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Celje - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Celje - Başakşehir maçı ne zaman?
Celje - Başakşehir maçı 24 Ekim Perşembe (bugün) günü saat 19:45'te başlayacak. Celje - Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.