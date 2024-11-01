Cep Telefonunuzdaki 'B001' Kodunun Sırrı: İşte SMS'lerdeki Kodların Anlamı

Yağmur Dinç

Cep telefonunuza gelen firma mesajlarına hiç dikkat ettiniz mi...

Kısa bir süre önce BTK yeni bir hizmete başladı ve artık kurumlardan gelen SMS’lerin sonunda bazı kodlar yerleştirme kararı aldı.

En sık rastlanılan ise B001 kodu olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, SMS'lerin sonundaki bu kod ne anlama geliyor? İşte mesajlardaki B kodlarının anlamı...

MESAJDA "B" KODLARI

SMS'lerin sonundaki "B001" gibi kodlar genellikle mesajın gönderildiği sistem veya platform hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Bu kodlar, mesajın hangi kaynaktan veya uygulamadan gönderildiğini belirtir. Örneğin, bir kampanya veya otomatik mesaj gönderimi için kullanılan bir sistemin kodu olabilir.

BTK’nın uygulamaya koyduğu bu kodlar, spam mesajları engellemek adına yapılan bir çalışmadır.