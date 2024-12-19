Cercle Brugge - Başakşehir maçı TRT 1'de mi? İşte kritik maçın yayıncısı...

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 5 puan topladı.
Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir, Cercle Brugge maçı ile Avrupa kupalarındaki 62. karşılaşmasına çıkacak.
Başakşehir, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 61 maçta 23 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Futbolseverler Cercle Brugge ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Cercle Brugge - Başakşehir maçı ne zaman?
Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe (bugün) günü saat 23:00'te başlayacak.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak olan Cercle Brugge - Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.