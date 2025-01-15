Çeşme suyuna bir tutam ekleyin, bedavadan alkaliye çevirin...

Yağmur Dinç

Çeşme suyu, genellikle birçok evde yemeklerde ve içmek üzere kullanılır.

Kaynadığında içindeki mikrobun kırılacağını düşünenler yanılsa da, bu oldukça yaygın bir inanıştır.

Çeşme suyu, yerel su kaynaklarından temin edilen ve genellikle belediyeler tarafından işlenerek dağıtılan içme suyudur ve kalitesi bölge bölge değişir.

Damacana su tüketmek istemeyenler, çeşme suyunu alkali hale getirmeyi de deniyor. Bu noktada, "çeşme suyu nasıl alkali olur" sorusuna yanıt araştırılıyor.

İşte yöntemi...

BİR TUTAM TUZ

Bir litre suya çok az miktarda (bir çay kaşığından az) doğal Himalaya tuzu veya deniz tuzu ekleyin.

Tuzu iyice çözülene kadar karıştırın. Bu yöntem, suyun mineral içeriğini artırarak pH seviyesini yükseltebilir.