Cevaplı IQ testi: Dikkatli olun, bu yolculuktaki 3 hatayı bulun...

Yağmur Dinç

Beyin jimnastiği oyunları, okuyucunun zihnini meşgul eden ilginç bulmacalardır ve bunları çözmek yaratıcı düşünme ve mükemmel problem çözme becerileri gerektirir.

Bu bulmacalar zekayı, çevikliği ve düşünme netliğini test etmek için tasarlanmıştır. Kişinin alışılmışın dışında düşünmesini sağlayarak hafızayı, odaklanmayı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Yaşlılığınızda bile beyninizi keskin ve aktif tutmak istiyorsanız, bu bulmacalar bunu yapmanın en iyi yollarından biridir.

Beyninizin keskinliğini test etmek ister misiniz?

O zaman hemen bu zeka oyununu deneyin!

Kaynak: Brightside

Bu görüntüde yolda hareket eden bir araç görülüyor. Araçta ayrıca iki yolcu daha bulunuyor. Resimde garip bir şey fark ettiniz mi?

Resim ilk bakışta iyi görünse de, resimde üç hata var.

Bu üç hatayı 11 saniyede fark edebilir misin?

Bu zeka oyunu, detaylara olan dikkatinizin bir testi olacak.

Eğer verilen zaman içerisinde üç hata bulursanız, olağanüstü bir detaycılığa sahipsiniz demektir.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Hataları fark ettiniz mi?

Görseli dikkatlice inceleyin; hataları fark etmeye çok yakın olabilirsiniz.

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki üç hatayı kaçınız fark etti?

Zaman sınırlaması içerisinde üç hatayı fark eden dikkatli okuyucularımızı tebrik ederiz.

Yapamayanlar çözümü aşağıya kaydırarak bulabilirler.

Resimdeki üç hata şunlardır:

a) Araçta sürücü yoktur.

b) Arka koltukta oturan adam gazeteyi baş aşağı okuyordur.

c) Yağmur yağmasa bile silecekler aktiftir.