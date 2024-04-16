Cevizin içindeki zarı kaynatıp için, o hastalıkların hakkından nasıl geliyor izleyin… Sağlık açısından birçok faydası bulunan ceviz aynı zamanda yemeklerin de tatlıların da vazgeçilmezi olarak kullanılıyor. Cevizi kırdıktan sonra içinden çıkan zarda en az kendisi kadar fayda sağlıyor o hastalıklar için resmen şifa oluyor. İşte, o zarın faydaları…

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İçeriğinde doğal yağlar barındıran birçok besin arasında en lezzetli doğal yağa sahip olan ceviz sağlık için birçok fayda sağlıyor.

İçeriğindeki faydalı bileşenlerle ceviz, düzenli ve dengeli tüketildiğinde kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkilere sahiptir.

Yapısındaki yararlı bileşenler sayesinde sağlık açısından pek çok yarar sunan cevizin kendisi kadar kabuğunun içindeki zarda hastalıklar için adeta bir şifa deposu olarak kullanılır.

Bunca zaman ceviz kırarken kabuklar ile birlikte attığınıza pişman olacağınız zarların öyle faydaları varmış ki kaynatıp için adeta yeniden doğmuş gibi oluyor.

İşte, o zarın mucize gibi faydaları…

Cevizin içinde bulunan zar ile yapılan ceviz perdesi çayı, sağlık için doğal ve etkili bir destek olarak tüketilebilecek doğal çaylar arasında yer alır.

İnatçı öksürüğün ve balgamın tedavisinde oldukça etkili olan ceviz perdesi çayı vücudu enfeksiyonlara karşı korumakta da oldukça etkilidir.

Metabolizmayı hızlandırıcı etki sağlayarak yağ yakımını da gözle görülür bir şekilde arttırarak kilo vermede de etkili olur.

Çayın içeriğinde ki antioksidanlar ile hücreleri serbest radikallerin hasarından korur ve antiinflamatuar etkisiyle de iltihaplı durumlarla mücadelede iyi bir savaşçı olur.

Ceviz perdesi çayı kan şekerini düzenler ve diyabet yönetimini destekler. Aynı zamanda doğal bir detoks etkisine sahip olduğundan vücuttaki toksinlerin atılmasına önemli bir ölçüde yardımcı olur.

ÇAY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Ceviz perdesi zarı (temizlenmiş)

2 su bardağı su

Limon (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

İlk olarak, ceviz perdesi zarlarını ayıklayın ve güzelce temizleyin.

Bir çaydanlığa suyu ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya ceviz perdelerini ekleyin.

Ocağın altını kısarak 10 dakika daha kaynatın.

Süre sonunda ocağı kapatın ve bir süre demlenmeye bırakın.

Demlenme süresinin ardından çayı süzün.

İsteğe bağlı olarak limon ekleyerek tüketebilirsiniz.