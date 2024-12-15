Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak! İşte detaylar...

Hüseyin Topuz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 2025 yılında 1331 personel alımı yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında 1331 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılında ilk etapta 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alacak.

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

Pozisyon dağılımı ise şöyle olacak;