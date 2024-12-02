Çevşen takmak ne işe yarar, caiz midir? Çevşende yazan dualar...

Yağmur Dinç

Cevşen, İslam'da özellikle dua ve zikir amacıyla okunan bir metin ya da kitaptır.

"Cevşen" kelimesi Arapçadan gelir ve "zırh" veya "koruyucu örtü" anlamına gelir.

Cevşen, aslında Cevşen-i Kebir olarak bilinen çok özel bir duadır. Hazreti Ali'ye (r.a.) ait olduğu rivayet edilen bu dua, 99 farklı ismin zikriyle Allah’a yalvararak çeşitli sıkıntılardan, hastalıklardan, belalardan korunmak için okunur.

Cevşen takmak isteyenler, caiz olup olmadığı hakkında yanıt aramaktadır. Peki, cevşen takmak ne işe yarar? Cevşen takmak caiz midir? Cevşende hangi dua yazar? İşte detaylar...

CEVŞEN TAKMANIN FAYDALARI

Cevşen-i Kebir duasının yazılı olduğu bir takıyı veya kolye şeklindeki bir nesneyi, fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlamak için taşırlar.

Cevşen takanların, kötü gözlerden, nazardan, kara büyü gibi negatif enerjilerden korunacağına inanılır.

CEVŞEN CAİZ MİDİR

Cevşen-i Kebir'in dua olarak okunması, tamamen caiz ve İslam’ın teşvik ettiği bir ibadet şeklidir.

Cevşen takmak da, eğer sadece bir hatırlatıcı veya manevi bir koruma aracıdır ve şirk veya büyü gibi inançlardan uzak durulursa, caizdir.

Ancak, herhangi bir fiziksel nesnenin güçlü bir koruma aracı olarak kabul edilmesi veya bu tür bir objeye maddi anlam yüklenmesi İslam’a aykırı olabilir.

CEVŞENDE NE YAZAR

Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden (bâb) oluşur. Her bâbda Allah'ın Esma-ül Hüsna ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça bulunur.

Her bâbın sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ yer alır;

”Sen bütün kusurlardan, aczden ve şerikten mukaddessin. Senden başka ilah yok ki, bize meded etsin. Aman diliyoruz. Bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et!”.

Duanın tamamı Allah'a ait 250 isim ile 750 sıfat ve münâcâtı kapsar.

Bütün bu münâcâtların ana gayesi duanın muhtevasından ve her faslın sonunda tekrarlanan “hallisnâ/ecirna mine’n-nar” ifadesinden de anlaşılacağı gibi, dünya âfetlerinden ve ahiret azabından kurtuluş için yalvarmaktır.