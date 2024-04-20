Çeyiz dizenlere A101’den sürpriz: Çamaşır Makinesi 6.999 TL, Buzdolabı 7.399 TL, Tencere Seti 699 TL… A101 yine yaptı yapacağını! Düğün hazırlığı yapanlar bu kataloğa çok sevinecek. Bu hafta mutfak eşyalarından, teknolojik eşyalara birçok ürün sizleri bekliyor. İşte A101 25 Nisan indirim kataloğu...

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Sevgili alışveriş tutkunları, A101 marketin kapısında harika fırsatlar sizi bekliyor!

25 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu resmi internet sitesinde yayınlandı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'de göz alıcı indirimler sizi bekliyor.

İster eviniz için, ister günlük ihtiyaçlarınız için birçok üründe inanılmaz fiyat avantajları sizleri bekliyor.

Bu haftanın yıldızları arasında yer alan ürünler arasında çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak seti, tencere seti ve çok daha fazlası raflarda yerini alıyor.

İşte A101 25 Nisan indirim kataloğu...