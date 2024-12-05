Çeyizler ŞOK’tan! Beyaz eşya, koltuk takımı, mutfak gereçleri… ŞOK 7 Aralık Aktüel Katalog

Haber Merkezi

ŞOK Market, 7 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile hafta sonuna özel indirim fırsatlarını duyurdu.

Bu hafta sonu evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için birbirinden avantajlı fiyatlar raflarda sizi bekliyor.

Mobilyadan mutfak gereçlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor.

ŞOK, hafta sonu alışverişini daha avantajlı hale getirmek için 25 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra indirim fırsatları da sunuyor.

İndirimler, 7 Aralık Cumartesi günü başlayacak ve Pazar günü boyunca devam edecek.

İşte ŞOK 7 Aralık indirim kataloğu…