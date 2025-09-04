Çeyrek final heyecanı: Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki; Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgileri...