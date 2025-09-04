Çeyrek final heyecanı: Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya liginde çeyrek final heyecanı...
Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı 3-0'lık bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da ABD ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları, parkede rakibini devirerek yarı final biletini almak için tüm gücünü ortaya koyacak.
Maçı kaçırmak istemeyenler, yayın bilgilerini araştırmaya başladı.
Ay-yıldızlı takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.
Peki, Türkiye-ABD çeyrek final voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
TÜRKİYE-ABD ÇEYREK FİNAL MAÇI 2025
Türkiye-ABD voleybol maçı 4 Eylül Perşembe TSİ ile 16:30'da başlayacak.
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.