ÇEYREK FİNAL! Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçına çıkıyor.
12 Dev Adam, EuroBasket son 16 mücadelesinde İsveç'i 85-79 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile mücadele edecek.
Millilerimiz Polonya karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'te adını yarı finale yazdırmak istiyor.
Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Türkiye - Polonya maçının merak edilenleri...
Türkiye - Polonya maçı ne zaman?
Türkiye - Polonya maçı 9 Eylül Salı günü oynanacak. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.