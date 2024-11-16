ChatGPT ile görsel oluşturma nasıl yapılır? Hayatınızı resmediyor...

Yağmur Dinç

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, hayatlarımıza entegre olmaya devam ediyor.

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan yapay zeka motoru, kullanıcılardan gelen her soruya yanıt veriyor.

Sadece yanıtlamakla da kalmıyor; içerik üretiyor, müzik yapıyor, resim çiziyor...

Son zamanlarda Instagram'da gezindiyseniz, muhtemelen fark etmişsinizdir: kullanıcılar hayatlarının yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerini paylaşıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, ChatGPT'ye, kullandıkları süre boyunca topladığı bilgilere dayanarak hayatlarının bir resmini çizmesini emrediyorlar.

Bu özelliği deneyimlemek isteyenler ise "ChatGPT görsel oluşturma" başlığını araştırıyor.

İşte ChatGPT ile görsel oluşturma detayları...

CHATGPT'DE NASIL GÖRSEL OLUŞTURULUR

ChatGPT üzerinden görsel oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Detaylı Bir Açıklama Yazın: Oluşturmak istediğiniz görseli detaylı bir şekilde tarif edin. Örneğin:

"Güneş batımı sırasında bir sahil manzarası, ön planda kumdan bir kale, arka planda yelkenli tekneler olsun."

"Bir ormanda yürüyen bir gezgin, sırtında bir çanta ve elinde bir harita ile."

Görsel Türünü Belirtin: Görselin nasıl bir hissiyat taşımasını istediğinizi ekleyebilirsiniz:

Hangi ortamda (şehir, doğa, fantastik bir dünya).

Işıklandırma (güneşli, sisli, dramatik).

Renk paleti (canlı, pastel, karanlık).

Boyut Seçenekleri: Görselin boyutunu belirtmezseniz varsayılan olarak kare (1024x1024) bir görsel oluşturulur. İsterseniz geniş ya da dikey bir görsel talep edebilirsiniz.