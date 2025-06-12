ChatGPT'ye Sakın Bunları Sormayın...

Haber Merkezi

ChatGPT hayatımıza ciddi anlamda girdi.

Artık eğitimden iş dünyasına, günlük yaşamdan yaratıcılığa kadar pek çok alanda aktif olarak kullanılıyor.

Herkes, merak ettiği en ufak bir konuyu bile ChatGPT'ye sormaktan çekinmiyor.

Ama, bazı konularda çekinmelisiniz...

Yeni sürümleriyle birlikte daha gelişmiş yanıtlar sunabilen yapay zeka modelleri, her alanda güvenilir değil. Uzmanlar, sadece ChatGPT değil Google Gemini, Microsoft Copilot, DeepSeek gibi diğer yapay zeka araçlarında da asla danışılmaması gereken bazı konular olduğunun altını çizdi.

İşte ChatGPT’ye asla sorulmaması gereken 4 soru...

1. KİŞİSEL SAĞLIK VE TEDAVİ

Yapay zeka sistemleri genel sağlık bilgileri sunabiliyor olsa da kişisel sağlık problemleri için güvenilir bir kaynak değil.

Her bireyin durumu kendine özgü olduğundan, yapay zekadan alınan cevaplar yanlış yönlendirmelere yol açabilir.

2. YATIRIM TAVSİYELERİ

Yatırım kararları kişisel risk iştahı, ekonomik koşullar ve birçok farklı faktöre bağlıdır. Yapay zeka, internetten derlediği verilerle öneriler sunsa da bunlar kişiye özel değerlendirme içermez.

3. KİŞİSEL VERİLER

Yapay zekaya kimlik numarası, adres, banka bilgileri ya da özel birinin bilgilerini vermek büyük bir güvenlik açığına neden olabilir.

4. YASA VE ETİK DIŞI İÇERİKLER

Yapay zeka araçlarının kötü amaçla kullanılabileceği alanlar da var.

Siber saldırılar, yasa dışı işlemler, şiddet içeren planlamalar gibi etik dışı ve hukuki sınırları aşan konularda yapay zekaya danışmak sadece etik ihlali değil, aynı zamanda ciddi yasal sorunlara da neden olabilir.