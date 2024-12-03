Çiftçiler için kritik uyarı! O işlem için sayılı günler kaldı…

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt için sayılı günler kala çiftçileri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı.

Tapu sahibi olan çiftçilerin söz konusu sisteme kayıt yapmaları için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti.

Tapusu olan çiftçiler için, başvuruların e-Devlet üzerinden veya ilçe tarım müdürlükleri üzerinden yapılabileceğini sisteme kayıt için sayılı günler kala Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam’dan uyarı geldi.

SON TARİH 31 ARALIK!

Çiftçi Kayıt Sistemine ilk kez başvuru yapacak olan çiftçilerin doğrudan ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapması gerektiğini belirten Sağlam, "31 Aralık 2024 tarihinden sonra yeni edinilen veya kiralanan tarım arazilerine ilişkin ÇKS başvuruları 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Ayrıca, İntikali yapılmamış tarım arazilerine ait başvurular 30 Haziran 2025 tarihine kadar taahhütname ile yapılabilecek. Böylelikle arazilerde tüm hissedar alanlarının beyan edilmesi halinde taahhütnamede yer alan hissedar bilgileri istenmeyecek" ifadeleri ile dikkat çekti.

Taahhütnameye konu olan arazilere ilişkin kayıtların, 15-30 Temmuz tarihleri ​​arasında 15 gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılacağını söyleyen Sağlam, bu sürecin çiftçiler için önemine dikkat çekti.

Ayrıca, 2025 yılı ÇKS kaydı bulunan çiftçilerin, tarımsal arazilerdeki ürün alımını 15 Mart-15 Nisan tarihleri ​​arasında güncelleyebileceklerini ve ikinci ya da üçüncü ürün ekimlerine ilişkin bilgileri 30 Haziran'a kadar beyan edebildiklerinin de altını çizdi.