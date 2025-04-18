Çilekleri bu şekilde yıkayın, kirden ve böceklerden arındırın…

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Bahar ve yaz aylarının en gözde meyvelerinden biri de çilek.

Uzmanlar, çileklerin faydalı olabilmesi için yıkama şekline dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, çoğu kişi çileklerini yanlış şekilde yıkıyor.

Bu yanlış yıkama alışkanlıkları, çileklerin üzerindeki kir ve zararlı kalıntıların temizlenmemesine neden olabiliyor.

Üstelik çileklerin üzerine uygulanan yanlış yıkama yöntemleri, meyvenin besin değerlerini bile olumsuz etkileyebiliyor.

Peki, çilek nasıl yıkanmalı?

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Çileklerin üzerinde kalabilecek zararlı kalıntıları temizlemenin en etkili yolu, elma sirkesi ya da karbonat kullanmak.

Uzmanlar, bu doğal malzemelerin çileğin üzerinde biriken pestisitleri etkili bir şekilde temizlediğini belirtiyor.

Çileklerinizi, bir kaba su ekleyip içerisine birkaç yemek kaşığı elma sirkesi veya karbonat ekleyerek 15-20 dakika bekletmek, meyvenin temizlenmesi için yeterli oluyor.

Çilekleri yıkarken yapılan bir diğer yaygın hata ise saplarının önce çıkarılması. Çileklerin saplarını çıkarmak, meyvenin üst kısmından suyun geçmesine neden olabilir ve bu da çileğin lezzetini olumsuz etkileyebilir.

Doğru yöntem, çilekleri önce suyla yıkayıp ardından saplarını çıkarmak. Bu şekilde çileklerinizin lezzetini ve dokusunu kaybetmeden temizleyebilirsiniz.