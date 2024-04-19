Çilekleri bu yöntemle saklayın, kısa sürede çürümeye son verin… Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri arasında belki de en çok sevilen girdiği her tatlıya lezzet katan çilek hemen her yerde satılmaya başlandı. Bu denli sevilen çilek ne yazık ki alındıktan kısa bir süre sonra hemen çürümeye başlar. İşte, çileklerinizi daha uzun süre saklamanızı sağlayacak olan yöntem…

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Yaz meyveleri arasında belki de en sık alınan ve hızlıca tüketilmesi gereken tür çilektir. Katıldığı her tatlıya kattığı lezzet ile bilinen bu meyve oldukça kısa süre içinde çürümeye başlar.

Kısa bir süre içinde çürümeye başladığından az miktarda alınan ve genellikle çok fazla saklanmadan tüketilen çileklerin dolaplardaki raf ömrünü uzatmanın da çeşitli yolları bulunuyor.

Bu yollar arasında ise en etkili olan ve çileklerinizi kısa sürede çürümekten kurtaracak bu yöntem bir kez uygulandıktan sonra adeta bağımlılık yapacak.

İşte, çilekler için doğru saklama yöntemi…

İstediğiniz miktarda bir çileği satın aldıktan sonra eve gelip yıkadığınızca önce içlerinde çürük varsa onları ayıklamakla işe başlayın. Çilekleri eğer aynı gün yiyecekseniz yıkayın ve dolapta muhafaza etmek yerine dışarda bekletin.

Ancak çilekleri aynı gün tüketmeyecekseniz mutlaka raf ömrünü uzatacak bu yöntem ile dolaba kaldırın. Çilekleri bir kabın içine yıkamadan koyun ve buzdolabında olası bir nemlenmeyle karşılaşması haline ilişkin üzerini kağıt havluyla örtün ve kabınızın ağzını sıkıca, havasını alarak kapatın.

Eğer daha uzun süre saklamak istiyorsanız da sirke yöntemi tam size göre olacak. Sirke yöntemi için ise önce 3 bardak soğuk suyun içinde 1 yemek kaşığı sirke koyun ve çilekleri soğuk suyun içine batırın. Duruladıktan sonra meyveleri iyice kuruladığınızdan emin olun.

Kurulama işlemini doğru yapmamak çilekler hızla küflenmesine neden olacağından özellikle dikkat etmeniz gerekir. Tüm bu işlemlerin sonunda kuruyan çilekleri bir saklama kabına hava almayacak şekilde üstünü kağıt havlu örterek saklayın.