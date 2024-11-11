Çilekleri coşturan yöntem! Sonbaharda yapan, ilkbaharda kovalarla topluyor…

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7’den 70’e herkesin sevdiği meyveler arasında yer alan çilek bakımı titizlik ve özen gösteren meyvelerdendir. Sonbahar aylarında zayıflamaya başlayan çilek fideleri bu yöntemle bakıldığında ilkbaharda meyveden dalları sarkıyormuş.

Çileklerin bakımında "meyve verdikten sonra" ve "sonbahar" zamanlarında yapılan bakımlar farklıdır. Bu zamanlarda uygulayacağınız bakımlar bitkilerinizin verimliliğini direk etkileyenler arasındadır.

Sizde çileklerinizden elde ettiğiniz verimi artırmak ve doğru bakımı uygulamak için sonbahar aylarında bu gübreyi uygulayın ilkbahar geldiğinde bakın nasıl kovalarla çilek topluyorsunuz.

DALLAR ÇİLEKLE DOLUYOR!

Kış aylarından önce çileklerin ihtiyacı olan bazı elementler bulunur. Bu elementler arasında yer alan potasyum ve fosfor çilekler için oldukça faydalı olan elementler arasında yer alır.

Bu elementler, meyve tomurcuklarının hastalıklara ve düşük sıcaklıklara karşı direnci artırırken kök sistemini güçlendirerek ve gelişimini destekler. Ayrıca çiçek tomurcuklarını güçlendirir, metabolik süreçleri hızlandırır, bu da yaz budaması sonrası ortaya çıkan yaprakların daha hızlı olgunlaşmasına neden olur.

Çilekleri sonbaharda potasyum monofosfatla gübrelemek, mahsulün kışı iyi geçirmesine yardımcı olacak ve yazın cömert bir tatlı ve iri meyve hasadı sağlayarak hasadınızı bereketlendirecek.