Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2024 Sayısal Loto sonuçları...

Hüseyin Topuz
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.
Bu haftanın ikinci çekilişi olan 13 Kasım 2024 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.
Devreden büyük ikramiyenin 356.435.123 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.
İşte çekiliş sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.