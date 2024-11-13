Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2024 Sayısal Loto sonuçları...

Hüseyin Topuz

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 13 Kasım 2024 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Devreden büyük ikramiyenin 356.435.123 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

İşte çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ