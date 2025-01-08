CİMER’E en çok başvuru yapan iller belli oldu! Zirvedeki ilk şaşırttı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılına dair paylaşılan verilere göre rekor düzeyde başvuru alması dikkatleri çekti.

Bilgi edinme, şikayet, görüş ve öneri gibi çeşitli taleplerin iletildiği CİMER, 4 milyon 590 bin başvuruyu işleme alırken ve toplamda 7 milyon 360 bin yanıt verdi.

Ortalama başvuru işlem süresi ise ile ilgili paylaşılan istatistikte ortalama süre ise 12 gün olarak belirtildi. Bunların yanında CİMER’e en çok başvuru yapan illerde belli oldu. Bakın 2024 yılı boyunca en çok başvuru hangi ilden yapılmış.

EN ÇOK O ŞEHRİLERDEN BAŞVURDULAR

1-MALATYA

2- ANKARA

2- İZMİR

4- MUĞLA

5- HATAY

6- İSTANBUL