Çin Seddi ne zaman, ne için yapıldı? Çin Seddi'nin yapılış amacı...

Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Çin Seddi, yalnızca bir turistik yapı değil, aynı zamanda yüzyıllar boyunca şekillenmiş büyük bir tarihi miras.

Bu akşam televizyonda yayınlanan Çin Seddi filmiyle birlikte, izleyiciler "Çin Seddi neden yapıldı, ne zaman inşa edildi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Asırlar boyunca farklı hanedanlar tarafından onarılan ve genişletilen Çin Seddi, hem askeri hem de sembolik işlevler üstlendi.

İşte dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi'nin yapılış amacı ve tarihçesi...

ÇİN SEDDİ NE ZAMAN YAPILDI

Çin Seddi’nin temelleri M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Ancak bugünkü halini almaya başlaması, M.Ö. 3. yüzyılda, Qin Hanedanı döneminde gerçekleşti.

Sed, tek seferde değil, farklı dönemlerde ve farklı hanedanlıklar tarafından parça parça inşa edildi.

Qin Shi Huang, Çin’i ilk kez merkezi bir imparatorluk altında birleştirdiğinde, kuzeyden gelen göçebe saldırılarını durdurmak için farklı bölgelerdeki savunma duvarlarını birleştirdi.

İNŞA NEDENİ

Çin Seddi’nin temel amacı, kuzeydeki göçebe kavimlerin (başta Türkler, Hunlar, Moğollar) Çin topraklarına yaptığı akınları engellemekti. Bu topluluklar genellikle atlı birliklerle saldırır, sonra hızla geri çekilirdi.

Sed, bu ani baskınları durdurmak için fiziksel bir engel oluşturuyordu.

Çin Seddi, sadece dış saldırılara karşı değil; iç bölgelerin merkezî yönetimden kopmaması için de psikolojik bir sınır işlevi gördü.

ÇİN SEDDİ'NİN UZUNLUĞU

Çin Seddi, toplamda yaklaşık 21.000 kilometre uzunluğundadır.

Bugün Çin Seddi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, her yıl milyonlarca turistin ilgisini çeker. Özellikle Pekin yakınındaki Badaling bölgesi en çok ziyaret edilen noktalar arasında yer alır.