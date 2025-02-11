Çinli otomobil devi ezber bozdu! Artık resmen ücretsiz! En ucuz model dahil...

Yağmur Uçar

BYD, düzenlediği “Araç Zekası” etkinliğinde, 21 modelinde yeni nesil "Gods Eye"(Tanrı’nın Gözü) akıllı sürüş sistemini devreye aldığını açıkladı.

CEO Wang Chuanfu, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelişmiş teknolojinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini vurguladı.

Şirket daha önce bu sistemi yalnızca üst segment modellerinde sunuyordu

Ancak yeni güncelleme ile bu teknoloji, daha uygun fiyatlı araçlara da ücretsiz olarak entegre ediliyor.

TÜM SEGMENTLERDE GEÇERLİ

Güncellenen modeller arasında, Ocean Serisi’nden Seagull, Dolphin ve Seal EV gibi popüler elektrikli araçların yanı sıra, Han, Song ve Yuan modelleri de yer alıyor.

Ayrıca Seal 05 DM-i gibi şarj edilebilir hibrit modeller de bu yükseltmeden faydalanacak.

CEO Chuanfu’nun açıklamalarına göre, bugüne kadar otonom sürüş teknolojisine sahip BYD modelleri 28 bin doların üzerinde fiyat etiketine sahipti.



