Çocuklar için tehlike saçıyor: 4 oyuncak hakkında toplatılma kararı

Avrupa merkezli oyuncak üreticisi Canenco BV, piyasaya sunduğu bazı LCD çizim tahtalarıyla ilgili acil uyarıda bulundu.
Stitch, Gabby’s Dollhouse, Princess ve Spidey temalı 11 inçlik gökkuşağı LCD çizim tahtaları, çocuklar için ciddi sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrılıyor.
Yapılan açıklamaya göre, oyuncaklardaki pil kapağı kolayca kırılabiliyor. Bu durum, içindeki küçük düğme pillerin serbest kalmasına yol açıyor.
Uzmanlar, çocukların bu pilleri yutması halinde mide-bağırsak sisteminde ciddi yaralanmalar, hatta iç kanama riski oluşabileceği konusunda uyarıyor.
Yetkililer, bu ürüne sahip olan ailelerin çizim tahtalarını derhal kullanmayı bırakmaları ve ürünü iade etmeleri gerektiğini vurguluyor.
ÜRÜN BİLGİLERİ
1. Ürün: Stitch LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı
Ürün numarası: ST24380
Barkod: 8719668016361
Ürün numarası: ST24380KV
Barkod: 8719668026988
2. Ürün: Gabby's Dollhouse LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı
Ürün numarası: GD24380
Barkod: 8719668024236
3. Ürün: Princess LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı
Ürün numarası: DP24380KV
Barkod: 8719668026995
4. Ürün: Spidey LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı
Ürün numarası: SP24380KV
Barkod: 8719668026971