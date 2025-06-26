Çocuklar için tehlike saçıyor: 4 oyuncak hakkında toplatılma kararı

Avrupa merkezli oyuncak üreticisi Canenco BV, piyasaya sunduğu bazı LCD çizim tahtalarıyla ilgili acil uyarıda bulundu.

Stitch, Gabby’s Dollhouse, Princess ve Spidey temalı 11 inçlik gökkuşağı LCD çizim tahtaları, çocuklar için ciddi sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, oyuncaklardaki pil kapağı kolayca kırılabiliyor. Bu durum, içindeki küçük düğme pillerin serbest kalmasına yol açıyor.

Uzmanlar, çocukların bu pilleri yutması halinde mide-bağırsak sisteminde ciddi yaralanmalar, hatta iç kanama riski oluşabileceği konusunda uyarıyor.

Yetkililer, bu ürüne sahip olan ailelerin çizim tahtalarını derhal kullanmayı bırakmaları ve ürünü iade etmeleri gerektiğini vurguluyor.

ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Ürün: Stitch LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı

Ürün numarası: ST24380

Barkod: 8719668016361

Ürün numarası: ST24380KV

Barkod: 8719668026988

2. Ürün: Gabby's Dollhouse LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı

Ürün numarası: GD24380

Barkod: 8719668024236

3. Ürün: Princess LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı

Ürün numarası: DP24380KV

Barkod: 8719668026995

4. Ürün: Spidey LCD çizim tahtası 11 inç gökkuşağı

Ürün numarası: SP24380KV

Barkod: 8719668026971