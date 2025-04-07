Çocuklara ŞOK’tan müjde: Raflar bayram ediyor! İşte ŞOK 5 Nisan Aktüel

Haber Merkezi
Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ŞOK 5-8 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
Bu tarihler arasında ŞOK market raflarında, birbirinden çeşitli ve avantajlı ürünler yer alacak.
Çocuklarını sevindirmek isteyenler için yarış arabaları, kutu oyunları ve çocuk kitapları özel indirimlerle sunulacak.
Üstelik yalnızca bunlarla sınırlı değil! Günlük ihtiyaçlarda da fırsatlar var…
Zeytinyağı, dondurma çeşitleri, yumuşatıcı, şampuan gibi ürünler de cazip fiyatlarla alıcı bekliyor.
İşte ŞOK 5 Nisan indirim kataloğu: