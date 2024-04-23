Çöp değil: Domates kabuklarını değerlendirmenin 6 yolu En çok tüketilen sebze diyebileceğimiz domates, genellikle kabukları soyularak kullanılır. Kalan kabukların çöpe gitmemesi için ise birçok alternatif bulunuyor. İşte domates kabuğundan yapabileceğiniz 6 şey!

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Kırmızı renkte ve sulu bir sebze olan domates; salatalarda, sandviçlerde, soslarda, çorbaların ve yemeklerin bir parçası olarak sıkça kullanılır.

Domatesin kabuklarını soyarak kullananlar, kalanları çöpe atar.

Siz de çöpe atıyorsanız, bu haberin akabinde fikriniz değişebilir.

Domates kabukları, yemeklerde atılabilen ancak değerli besin ve aroma içeren bir bileşendir.

İşte domates kabuklarını değerlendirmenin birkaç yolu:

Domates Sosu veya Püresi: Domates kabuklarını bir blender veya gıda işleme cihazıyla ezerek domates sosu veya püresi yapabilirsiniz. Kabuklar, sosun tadını ve dokusunu zenginleştirebilir.

Çorba ve Soslar: Domates kabuklarını çorbalarınıza veya soslarınıza ekleyerek tat ve besin değeri katabilirsiniz. Kabuklar, yemeklerinize ekstra lezzet ve kıvam sağlar.

Sebze Stokları: Domates kabukları, sebze stoklarına eklenerek lezzetini artırabilir. Kabuklar, stokun içine gerekli olan besin maddelerini ve aromaları bırakır.

Kurutma: Domates kabuklarını fırında veya güneşte kurutarak kurutulmuş domates kabukları elde edebilirsiniz. Bu kurutulmuş kabukları çeşitli yemeklerde baharat olarak kullanabilir veya çay demlemek için kullanabilirsiniz.

Kompost: Domates kabuklarını organik atıklarınızın bir parçası olarak kompost yapımında kullanabilirsiniz. Kompost, bahçe toprağınızı zenginleştirir ve bitkileriniz için doğal bir gübre sağlar.

Cips veya Atıştırmalıklar: Domates kabuklarını fırında kurutarak çıtır çıtır cips veya atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Bu, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık seçeneğidir.