Çöp kutusuna 1 tane acı biber atın! Etkisi inanılmaz...

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Evlerimizdeki çöp kutuları, neredeyse her gün dolup taşıyor.

Yemek artıklarını ve kirli şeyleri biriktirdiğimiz çöpler, kısa sürede kokmaya başlıyor.

Özellikle sıcak yaz günlerinde...

Peki; bu sorundan kurtulmanın çok basit olduğunu söylesek.

İhtiyacınız olan şey yalnızca acı biberler!

Kulağa ilginç gelse de, çöp kovanıza acı biber koymak bakın ne faydalar sağlayacak:

ACI BİBERİN FAYDALARI

Bahçenizdeki ya da açık alandaki çöp kutularına yaklaşan hayvanları caydırır. Acı biberin keskin kokusu, hayvanların hassas burnuna rahatsızlık verir.

Fareler keskin kokulardan ve tadı kötü maddelerden hoşlanmaz. Özellikle kırmızı pul biber bu konuda etkilidir.

Bazı insanlar, acı biberin güçlü kokusunun çöpün kötü kokusunu biraz olsun bastırdığını söyler. Ancak bu etki geçici ve sınırlıdır. Üstüne bir de tarçın kabuğu atarsanız, işte o zaman kokudan eser kalmaz.