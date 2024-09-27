Çorabın içine pirinç koyup ısıtın, o ağrılara veda edin... Mutfakların olmaz olmaz bakliyatları arasında yer alan pirinci çorabın içine koyup ısıttığınızda adeta bir ağrı kesiciye dönüşüyormuş. Ağrı kesici ilaçları rafa kaldıracak bu yöntem eklem ağrısı nedir unutturacak.

Haber Merkezi

7’den 70’e herkesin severek tükettiği bakliyatlardan olan pirinç sağlık içinde çeşitli faydalar içerir.

Sadece yemekte değil aynı zaman cilt bakımından da temizliğe birçok alanda da oldukça etkili olan pirinç meğer doğal bir ağrı kesiciymiş.

Çorabın içine koyup ısıttığınızda ağrı nedir unutturan bu yöntemle kendi ilacınızı kendiniz yapacaksınız.

ÇORABIN İÇİNE KOYMAK YETİYOR

Eklem ağrılarını gidermede ilaç kullanımı dışında uygulanabilecek çeşitli doğal yöntemlerde bulunur.

Bu doğal yöntemler arasında yer alan pirinç yönteminde ise bir su bardağı içine havlu çorabınızı geçirin içine bir su bardağı kadar pirinç koyun. Çorabı bardaktan çıkarıp ucunu lastik toka ile sabitleyin. Sıcak kompres için çorabı mikrodalga fırında 2 dakika ısınmasını sağlayın ve ardından ağrıyan bölgenizin üzerine yerleştirin.

Soğuk kompres içinse çorabı buzdolabında bekletin ve ağrıyan eklem bölgelerinize koyup 15-20 dakika bekletin.

Uygulayacağınız bu pratik yöntem sayesinde ağrılarınızı ilaç kullanmadan hafifletebileceksiniz.