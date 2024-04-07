Çörek otu ve susamı böyle koyun, eşit dağılacak ve dökülmeyecek... Tuzlu hamur işi tariflerinin olmazsa olmazlarından susam ve çörek otu, yerken genellikle dökülüyor. Sürüş yönteminizi değiştirdiğinizde hem eşit dağılacak hem de dökülmeyecek! İşte formülü...

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Çörek otu ve susam, tuzlu tariflere yakışan lezzetlerdir.

Poğaça, simit, kurabiye, çörek gibi hamur işlerinin üzerine hem süs hem aroma vermesi açısından eklenen bu iki malzeme, yumurtanın üzerine dökülür.

Piştikten sonra genellikle birçoğu dökülen ve yemesi zor olan çörek otlu- susamlı atıştırmalıklar için pratik bir ipucu bulunuyor.

Herkes yanlış sürüyor...

İşte eşit ve dökülmeyen çörek otu-susam koymanın püf noktası!

Yumurta sarısını sürerken çörek otu veya susamınızı içine o esnada ekleyin. Yumurta ile birlikte sürdüğünüzde eşit dağılacak ve hamura daha iyi yapışacaktır. Böylece daha hoş görünecek ve yerken dökülmeyecek.